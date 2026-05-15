Okulun spor salonunda iki gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayan etkinlikte öğrenciler; bilim, teknoloji, kültür, sanat ve STEAM alanlarında hazırladıkları projeleri sergileyerek çalışmalarını katılımcılarla buluşturdu. Yenilikçi fikirlerin görücüye çıktığı fuarda öğrencilerin araştırmacı ve üretken yönleri ön plana çıktı.

Çevre bilinci, enerji verimliliği, teknolojik yenilikler, bilimsel deneyler ve günlük yaşamı kolaylaştırmaya yönelik projelerin yer aldığı fuar, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı projeleri yakından inceleyerek proje sahiplerinden bilgi aldı.

Proje Koordinatörü Nazlı Dilek Müftüoğlu öncülüğünde hazırlanan organizasyon, öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma yapma ve proje geliştirme becerilerini ortaya koyarken, bilimsel çalışmalara olan ilgiyi de artırdı.

Okul Müdürü Mehtap Ayas’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, eğitim camiası, öğrenciler ve veliler tarafından takdirle karşılandı. İki gün süren bilim fuarında sergilenen projeler, katılımcılardan tam not alırken, gençlerin bilime olan ilgisi gelecek adına umut verdi.