Partisinin Amasya İl Başkanlığını ziyaret eden Ünal’ı AK Parti İl Başkanı Galip Uzun, İl Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altın Gürlevik, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Aşık ve partililer karşıladı.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, muhalefet partilerini eleştirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü "Öyle bir siyasi iklime düştük ki karşımızda muhalefet adına bir yapı var. Kendi iç kavgasını, iç sorunlarını Türkiye siyasetinin sorunları haline getirmiş ve çözmesi gereken sorunlarını çözmek yerine Türkiye’nin sanki başka bir sorunu yokmuş gibi kendisiyle ilgilenmemizi istiyor. Bir şeyi doğru koyalım. İhbar eden CHP’li, şikayet eden CHP’li, itiraf eden CHP’li, kavga eden CHP’li, suçlayan CHP’li, 'Verdin' diyen CHP’li, 'Aldım' diyen CHP’li, 'Yaptın' diyen CHP’li, fakat bu sorunları maalesef hepimizin sorunu haline getirdiler." ifadelerini kullandılar.

Bugün CHP’nin yaşadığı meselenin toplumla CHP, CHP ile yargı arasındaki mesele olduğunu anlatan Ünal, "Bu sorunun AK Parti ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Lütfen bu meseleleri bize bulaştırmasınlar. Bizim AK Parti olarak çok daha kritik, küresel, önemli, hayati meseleler var önümüzde." dedi.