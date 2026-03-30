DİZİNİN KONUSU NE?

“Çirkin”, küçük yaşta ailesini kaybettikten sonra köyde mütevazı bir hayat süren Meryem’in hikâyesini ekranlara taşıyor.

Meryem, annesinin yakını Cennet’in yanında büyürken, yıllardır “Çirkin” lakabıyla yaşamaya alışmıştır. Ancak çocukluğundan beri hayran olduğu Kadir’in beklenmedik bir şekilde çıkıp gelmesi ve evlilik teklif etmesi, onun hayatını tamamen değiştirir.

Meryem, sevdiği adamla yeni bir hayata adım attığını düşünürken, aslında kendisini sırlarla dolu ve geri dönüşü olmayan bir dünyanın içinde bulur.

EVLİLİK TEKLİFİNİN ARDINDAKİ SIR

Kadir’in Meryem’e yaptığı evlilik teklifinin arkasındaki gerçek neden, dizinin en büyük gizemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bir yanda baskıcı Cennet’in sert tepkisi, diğer yanda Kadir’in hem iş dünyasındaki sorumlulukları hem de Lale ile olan ilişkisi, hikâyeyi daha da karmaşık hale getiriyor.

İzleyici, Meryem’in hayallerine mi ulaşacağını yoksa bir oyunun parçası mı olacağını merakla takip edecek.

OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin’in üstlendiği, yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın yaptığı dizinin kadrosu oldukça güçlü.

Başrollerde Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak yer alırken; Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Nur Sürer ve Çetin Tekindor gibi önemli isimler de projede yer alıyor.

NE ZAMAN BAŞLIYOR?

“Çirkin” dizisi, ilk bölümüyle 29 Mart Pazar günü saat 20.00’de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

İZLEYİCİYİ NE BEKLİYOR?

Dizi; aşk, güç, sırlar ve zorunluluklar arasında sıkışan karakterlerin hikâyesini sürükleyici bir dille anlatmayı hedefliyor.

Meryem’in masum hayalleri ile Kadir’in gizli planları arasındaki çatışma, sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olmaya aday.