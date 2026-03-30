Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede yağış bekleniyor. Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Doğu Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar görüleceği tahmin ediliyor.

Özellikle Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batısı ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yağışların kuvvetli olması beklenirken, Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde de etkisini artıracağı bildirildi. Bu kapsamda Ankara, Bitlis, Bolu, Hakkari, Kastamonu, Sakarya, Siirt, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce için “sarı” kodlu uyarı yapıldı.

Rüzgarın Doğu Akdeniz’in doğusunda güneyli yönlerden zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikelerin devam ettiği ifade edildi.

Hava sıcaklıklarının batı kıyılarda birkaç derece artacağı, Doğu Karadeniz’de ise düşüş yaşanacağı belirtilirken, vatandaşların özellikle kuvvetli yağış, ulaşımda aksamalar ve olası doğal risklere karşı dikkatli olması istendi.