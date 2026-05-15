Erdoğan, Suriye'nin güçlü bir ülke, Türkiye'nin kardeş komşu ülkesi olmasının sadece Suriye'nin değil insanlık vicdanının bir başarısı olacağını söyledi.

8 Aralık 2025'ten bu yana "Suriye için ne yapabiliriz" anlayışıyla çalıştıklarını, yaptıkları bu ziyaretin Türkiye'nin Halep'e olan dostluk elinin daha hızlı ulaşmasına, daha güzel işler yapmasına vesile olacağını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Bizim Suriye ile kardeşliğimiz başka şeye benzemez. Böyle lafta, protokolde, diplomaside olan kardeşlikten bahsetmiyoruz. Biz burada kendimizi gerçekten evimizde hissediyoruz. Biz burada kendimizi İstanbul'dan çıkıp Bursa'ya gitmiş kadar yakın bir belde de hissediyoruz. Biz aynı hissi İstanbul'dan çıkıp Üsküp'e gittiğimizde hissederiz. İstanbul'dan çıkıp Saraybosna'ya gittiğimizde hissederiz. İstanbul'dan çıkıp Konya'ya, İstanbul'dan çıkıp Semerkant'a, Buhara'ya, Bakü'ye gittiğimizde hissederiz. Çünkü bizim beraber çarpan kalplerimiz var. Çünkü bizim başkalarının anlamayacağı bir gönül coğrafyamız var kalbimizde ateşi yanan. Onun için biz istiyoruz ki bugün dünyanın bu karanlık zamanında dünya savaşı mı başlayacak. Başka nerede soykırım patlak verecek? Başka nerede ne zulümler devam edecek. Devam eden savaşlar, devam eden zulümler, devam eden soykırımlar ne zaman bitecek belli olmayan bu karanlık dünyada biz hala insanlık vicdanına ittifakının mümkün olduğuna inanıyoruz. Ve elbet Allah'ın inayetiyle galip geleceğine inanıyoruz."

Öte yandan Erdoğan, Türkiye'nin 21. yüzyıla damga vuran ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Erdoğan: "Dünyada bu büyük güç rekabetleri sürerken eğer bir medeniyet nöbetinin devri gerçekleşecekse Türkiye'nin nerede durduğu bu transformasyonda, bu önemli dönüşümde çok önemli rol oynayacaktır. Onun için Türkiye sadece kendisinin güçlenmesi değil, Türkiye ile birlikte bu insanlık vicdanı ittifakına üye bütün kardeş ülkelerin bütün gönül coğrafyamızın mensuplarının da müreffeh, istikrarlı, huzurlu, güçlü olması için çalışmak zorundadır. Onun için Uluslararası Demokratlar Birliği sadece dünyadaki Türk diasporasının bir kuruluşu değildir. Aynı zamanda bütün gönül coğrafyamızın da yanında yer alacak, onları cesaretlendirecek, onların daha iyi eğitim almasını, onların ticarette daha müessir olmasını, onların yaşadıkları ülkelerin siyasetinde daha yüksek konumlara yükselmesini organize edecek, destekleyecek, teşvik edecek dünyadaki yegane sivil toplum kuruluşudur. Onun için Uluslararası Demokratlar Birliği'nin çok büyük bir görevi var. Bu görev sadece Türkiye'yi ilgilendirmiyor. Bu görev sadece bulundukları ülkeleri ilgilendirmiyor. Bu görev, bu karanlık yola girmiş dünyanın bir aydınlığa yeniden yol alabilmesini ilgilendiriyor."