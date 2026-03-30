Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi’nde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Sayıştay’ın 2025 yılına ait denetimlerinde aşevi hizmetleri, yemek alımı ve dağıtımı ile belediyeye bağlı iştirak şirketinin hesaplarında dikkat çeken bulgulara rastlandı.

Bu tespitler üzerine savcılık harekete geçerek, aralarında Etimkent A.Ş. Genel Müdürü ile belediyenin sosyal yardım biriminde görevli personelin de bulunduğu 4 kişi hakkında “zimmet” suçlamasıyla gözaltı kararı verdi.

Hakimlik kararıyla şüphelilerin ev ve iş yerlerinde eş zamanlı arama yapılırken, çok sayıda belge ve dijital materyale el konuldu. Operasyon kapsamında tüm şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği ve yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtilirken, kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin denetim sürecinin titizlikle sürdürüldüğü ifade ediliyor.