KAZA KUZEY MARMARA OTOYOLU’NDA MEYDANA GELDİ

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Fenertepe mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, polis memurlarını taşıyan servis minibüsü ile bir otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

1 POLİS ŞEHİT OLDU

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazada 1 polis memurunun şehit olduğu belirtildi.

Ayrıca 1’i ağır olmak üzere toplam 16 polis memurunun yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Kazada yaralanan polis memurları, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatılırken, olayla ilgili detayların yapılacak araştırmaların ardından netleşmesi bekleniyor.