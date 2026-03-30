Filipinler genelinde enerji arzında yaşanan sıkıntılar, günlük yaşamı doğrudan etkilemeye başladı.

Hükümet kaynakları, küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin yakıt tedarik zincirini sekteye uğrattığını ve bunun ülke iç piyasasına ağır şekilde yansıdığını açıkladı.

300’DEN FAZLA İSTASYON KAPATILDI

Yetkililerin paylaştığı verilere göre, yakıt stoklarının tükenmesiyle birlikte ülke genelinde 300’ün üzerinde akaryakıt istasyonu faaliyetlerini durdurdu.

Güncel verilere göre bu sayı 365’e kadar yükselirken, krizin giderek derinleştiği ifade ediliyor.

ULAŞIM VE LOJİSTİK AKSADI

Tedarik sorunları yalnızca akaryakıt istasyonlarını değil, ulaşım ve lojistik sektörünü de etkiledi.

Birçok bölgede toplu taşıma ve yük taşımacılığında aksamalar yaşanırken, mevcut yakıtın öncelikli olarak kamu hizmetleri ve acil durum araçları için ayrıldığı belirtildi.

FİYATLAR KATLANDI

28 Şubat’tan bu yana geçen sürede enerji maliyetlerinde ciddi artış yaşandı.

Akaryakıt fiyatlarının kısa sürede iki katına çıkması, hem vatandaşları hem de işletmeleri zor durumda bıraktı.

Ekonomistler ise bu artışın gıda ve temel tüketim ürünlerine de zam olarak yansıyabileceği uyarısında bulunuyor.

KÜRESEL GERİLİMİN ETKİSİ

Uzmanlar, Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin küresel enerji piyasalarını doğrudan etkilediğini belirtiyor.

Filipinler’de yaşanan bu kriz, küresel arz güvenliğinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koydu.