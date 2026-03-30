HAFTAYA YAĞMURLA BAŞLIYOR

Kahramanmaraş’ta 30 Mart Pazartesi günü yağışlı hava etkili olacak. Günün en düşük sıcaklığı 7 derece, en yüksek sıcaklığı ise 14 derece seviyelerinde ölçülecek. Nem oranının yüksek seyretmesiyle birlikte hissedilen sıcaklık daha düşük olacak.

SALI GÜNÜ HAVA AÇILIYOR

31 Mart Salı günü kentte yağış beklenmezken çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 5 ile 18 derece arasında değişecek.

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE YAĞIŞ ETKİLİ

1 Nisan Çarşamba günüyle birlikte sağanak yağış yeniden etkisini artıracak. Sıcaklıklar 8 ile 20 derece arasında değişirken rüzgarın zaman zaman etkili olması bekleniyor.

2 Nisan Perşembe günü ise yağışlar devam edecek. En düşük sıcaklık 12 derece, en yüksek sıcaklık ise 17 derece olacak. Nem oranının artmasıyla birlikte kentte kapalı ve yağışlı hava hissedilecek.

HAFTA SONUNA YAĞIŞLA GİRİŞ

3 Nisan Cuma günü de sağanak yağışların sürmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında değişirken, hafta boyunca aralıklarla devam eden yağışların günlük yaşamı etkilemesi öngörülüyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Uzmanlar, özellikle hafta ortasından itibaren etkisini artıracak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Ani yağışlar nedeniyle ulaşımda aksama ve günlük planlarda değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor