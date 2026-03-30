Bahreyn’de sabah saatlerinden itibaren alarm sistemleri devreye girdi. Gün içinde üç kez çalan sirenler, ülkede tedirginliğe yol açtı.

Yetkililer, durumun kontrol altında olduğunu belirtirken vatandaşlara panik yapmamaları yönünde uyarıda bulundu.

HALKA “SIĞINAKLARA YÖNELİN” ÇAĞRISI

Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, halkın en yakın güvenli alanlara yönelmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca gelişmelerin yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

SALDIRILAR ENGELLENDİ

Bahreyn Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan son bilgilendirmede, ülkeye yönelik tehditlerin büyük ölçüde bertaraf edildiği ifade edildi.

28 Şubat’tan bu yana 174 füze ve 391 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

BÖLGEDE GERİLİM YÜKSELİYOR

Orta Doğu’da artan gerilim, bölgedeki ülkelerde alarm seviyesinin yükselmesine neden oluyor.

Bahreyn’de yaşanan bu gelişmeler, güvenlik endişelerinin daha da arttığını gösteriyor.