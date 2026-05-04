Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep’te yaşanan sel felaketinin ardından afetzedeler için başlatılan destek çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, yağışların başladığı ilk andan itibaren ekiplerin sahada aktif görev aldığını belirterek, selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Hasar Tespit ve Hane Ziyaretleri Sürüyor

Bakanlık koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekiplerinin sahada inceleme, hane ziyareti ve hasar tespit faaliyetlerini ilgili kurumlarla birlikte sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililer, özellikle evleri zarar gören vatandaşların durumlarının tek tek değerlendirildiğini ve ihtiyaç önceliklerine göre destek planlaması yapıldığını aktardı.

İlk Etapta 50 Milyon Lira Aktarıldı

Açıklamada, sel felaketinden etkilenen ailelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 50 milyon lira kaynak gönderildiği duyuruldu.

Bakan Göktaş, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirterek, afetten etkilenen vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılması için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

“Vatandaşlarımızın Yanındayız” Mesajı

Yoğun yağış sonrası oluşan sel nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Göktaş, devletin afet bölgelerinde destek çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Gaziantep’te selin etkilediği bölgelerde temizlik, hasar giderme ve sosyal destek süreçlerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.