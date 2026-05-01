PFDK’dan Ağır Yaptırım

Çaykur Rizespor deplasmanındaki mağlubiyet sonrası hakem kararlarına sert tepki gösteren Burak Yılmaz, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun radarına takıldı.

Kurul, genç teknik adama:

2 maç men

75 gün hak mahrumiyeti

1 milyon 160 bin TL para cezası

uygulanmasına karar verdi.

Gaziantep FK Defteri Kapandı

Nisan 2026’da Gaziantep FK ile yollarını ayıran Burak Yılmaz, görevinden ayrılmadan önce yaptığı sert açıklamalarla gündeme gelmişti. Gergin geçen basın toplantısının ardından istifasını duyuran Yılmaz’ın bu çıkışı, ceza sürecini de beraberinde getirdi.

Kariyerinde Yeni Sayfa: Avrupa

Teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yardımcısı olarak başlayan Yılmaz, kısa sürede dikkat çeken bir isim haline geldi.

Kayserispor, Kasımpaşa ve son olarak Gaziantep FK’da görev alan genç teknik adam, şimdi rotasını Avrupa’ya çeviriyor.

Lille İddiası Gündemde

Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, eski futbolcusu Burak Yılmaz’ı teknik direktör adayları arasına aldı.

Kulüp yönetiminin, Yılmaz’ın hem takımı hem de şehir yapısını iyi tanımasını önemli bir avantaj olarak gördüğü belirtiliyor. Belçika ve Fransa’dan başka kulüplerin de ilgilendiği Yılmaz’ın, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa’da erken bir çıkış yapma ihtimali giderek güçleniyor.