Süper Lig’in 31. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 74’e yükseltirken, Fenerbahçe 67 puanda kaldı ve zirve yarışında ağır yara aldı.

Derbi yenilgisinin ardından Fenerbahçe yönetimi acil olarak toplandı. Saat 14.00’te başlayan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantı sonrası kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Fenerbahçe’de değişim yalnızca teknik direktörle sınırlı kalmadı.

Sezonun kalan son 3 haftasında takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle görev yapacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kamuoyuna Duyuru



Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;



Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.



Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.



Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.



Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır.



Fenerbahçe Spor Kulübü