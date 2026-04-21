Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde heyecan yaşandı.

Başkent Tiran'daki Feti Borova Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp final maçına çıktı.

MACAR RAKİBİNİ YENDİ

Finalde Macar Darius Attila Vitek ile karşılaşan Rıza Kayaalp, kariyerindeki 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak için mindere geldi.

Rakibini 7-1'lik skorla mağlup etmeyi başaran 36 yaşındaki isim, tarihe geçmeyi başardı.

Rıza, Türk bayrağını öperek minderde şampiyonluk turu attı.

TARİHE GEÇTİ

Rıza, altın madalya alarak Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu ve güreş tarihine adını "altın" harflerle yazdırdı.

Organizasyon tarihinde 15. kez finalde güreşen Rıza, Avrupa şampiyonalarında daha önce 13 altın ve 2 gümüş madalya aldı.

Avrupa şampiyonalarına damga vurun milli güreşçi; 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 ve 2026 yıllarında altın, 2011 ve 2024'te ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

FİNALE NASIL GELDİ?

Tecrübeli güreşçi, son 16 turunda Ermeni Albert Vardanyan'ı, çeyrek finalde de UWW adına güreşen Rus Marat Kamparov'u mağlup etmişti.

Rıza, yarı finalde Dünya Güreş Birliği (UWW) takımında yer alan Belaruslu Pavel Hlinchuk ile karşılaştı.

Rıza Kayaalp 4-0 öndeyken Hlinchuk, ayakta devam eden karşılaşmada milli sporcuya tokat attı.

Bunun üzerine Hlinchuk diskalifiye edilirken, Rıza Kayaalp adını finale yazdırdı.

5 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU, 3 OLİMPİYAT MADALYASI VAR

Arnavutluk'ta rekor kıran milli güreşçi, kariyerinde dünya şampiyonalarında 5 kez kürsünün zirvesine çıktı.

Tecrübeli güreşçi, 2011 (İstanbul), 2015 (Las Vegas), 2017 (Paris), 2019 (Astana) ve 2022 (Belgrad) yıllarında dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Dünya şampiyonalarında ayrıca 3 gümüş ve 2 bronz madalya alan Rıza, organizasyon tarihinde 10 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Rıza Kayaalp, olimpiyatlarda ise 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.