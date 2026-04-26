Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 31. haftası derbi mücadelesine sahne oldu.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Domenico Tedesco’nun çalıştırdığı Fenerbahçe, hakem Yasin Kol’un düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Galatasaray, konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.

ÜÇ GOLLÜ GALİBİYET

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Victor Osimhen, 67. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Lucas Torreira attı.

TALISCA PENALTI KAÇIRDI

Fenerbahçe'de Anderson Talisca, 13. dakikada kullandığı penaltıda topu dışarıya gönderdi.

EDERSON KIRMIZI GÖRDÜ

Fenerbahçe, kaleci Ederson'un 62. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından derbiyi 10 kişi tamamladı.

CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'de ise Archie Brown, Matteo Guendouzi ve Mert Müldür, gelecek hafta cezalı duruma düştü.

LİGDEKİ SON DURUM

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 74 puana yükseldi.

Fenerbahçe ise 67 puanda kaldı. Süper Lig'in üçüncü sırasında yer alan Trabzonspor'un ise şu anda (30 maç) 65 puanı bulunuyor.

Galatasaray, kalan 3 haftada 4 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. (Trabzonspor'un tüm maçlarını kazanması halinde)

Galatasaray, ligin gelecek haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.