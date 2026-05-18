Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen program, çevre duyarlılığı ve ortak sorumluluk mesajlarıyla dikkat çekti.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu’nun öncülüğünde Kapıçam mevkiinde düzenlenen temizlik etkinliği, doğaya sahip çıkma konusunda örnek bir dayanışma tablosu oluşturdu.

Yeşilin kalbinde bir araya gelen katılımcılar, yalnızca çevre temizliği yapmakla kalmadı, aynı zamanda gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakılması adına güçlü bir mesaj verdi.

Etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz’ın yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Protokol üyeleri öğrencilerle birlikte temizlik çalışmalarına destek verirken, ortaya birlik ve dayanışma ruhunu yansıtan renkli görüntüler çıktı.

Toplumun her kesimini aynı amaç etrafında buluşturan etkinlikte, ormanların yalnızca doğal zenginlik değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğu vurgulandı.

Etkinlikte yapılan Açıklamalarda, ormanların ekolojik dengedeki hayati rolü ve korunmasının önemi vurgulandı.

Ayrıca, orman yangınlarının çıkış nedenleri ve alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde anlatılarak katılımcılarda farkındalık oluşturuldu.