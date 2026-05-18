Yeşil vatanımızı korumak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Orman Benim” etkinliği kapsamında, ormanlarımızın korunmasına dikkat çekmek ve çevre farkındalığını artırmak amacıyla orman içi ve çevresinde yangına sebebiyet verebilecek atıklar toplandı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün öncülüğünde hayata geçirilen ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu öncülüğünde Kapıçam mevkiinde gerçekleştirilen temizlik çalışması, yoğun bir katılımla büyük yankı uyandırdı.

Etkinliğe, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz gibi önemli isimler ve çok sayıda öğrenci de etkinliğe katılarak orman temizliğine destek verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, özellikle yaz aylarında artan orman yangını riskine dikkat çekilerek vatandaşların duyarlılığının artırılması hedeflendi. Etkinlik boyunca katılımcılar, doğaya zarar verebilecek atıkları tek tek toplayarak çevre temizliğine katkı sundu ve örnek bir farkındalık çalışmasına imza attı.

Etkinlik kapsamında Vali Ünlüer ve diğer protokol üyeleri öğrencilerle birlikte çöpleri toplayarak doğa konusunda ortak bir sorumluluk bilincinin oluşmasına katkı sağladı.

Etkinlik Orman Bölge Müdürlüğü tarafından fidan dağıtılması ve toplu hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile son buldu.