Türkiye’nin ilk UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş’ta kültür ve edebiyat alanındaki öncü etkinlikleri vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen programlar şehrin edebi kimliğini pekiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, yetişkinlere yönelik tiyatro gösterisi vatandaşlarla buluştu.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Posta Kutusu” adlı tiyatro oyunu modern insanın ilişkilerine farklı bir pencereden yaklaşarak seyircilere hem düşündürücü hem de keyifli anlar yaşattı. Yer yer duygusal, yer yer mizahi unsurlarla harmanlanan sahneler, izleyicilerin beğenisini kazandı. Oyunun samimi anlatımı ve yalın dili, salondaki izleyicilerle güçlü bir bağ kurulmasını sağladı.

Günümüz dünyasının karmaşık ilişkilerini karamsarlığa kapılmadan ele alan eser, izleyicilere umut ve tebessüm aşılayan bir atmosfer sundu. Sahne performanslarıyla dikkat çeken oyuncular, karakterlerin iç dünyasını başarılı bir şekilde yansıtarak seyirciden tam not aldı.