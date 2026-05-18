İlk Durak Taziye Ziyareti Oldu

64. Dönem Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Kahramanmaraş programına anlamlı bir ziyaretle başladı.

Ünal, 15 Nisan’da Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleştirilen menfur saldırıda ağır yaralanan ve 18 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden Almina Ağaoğlu’nun ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Gerçekleştirilen ziyarette yaşanan acının yalnızca ailenin değil, tüm Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’nin ortak acısı olduğu vurgulanırken, aileye sabır ve metanet dilekleri iletildi.

Kahramanmaraş’ın Geleceği Konuşuldu

Ünal, taziye ziyaretinin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’i makamında ziyaret etti. Görüşmede şehirde yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve Kahramanmaraş’ın yeniden inşa sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, 27. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç de yer aldı. Gerçekleştirilen görüşmede, Kahramanmaraş’ta yürütülen yeniden inşa ve ihya çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı.

Ziyarette ayrıca, Kahramanmaraş’ın geleceğine yönelik planlanan yatırımlar, sosyal belediyecilik uygulamaları ve şehrin kültürel kimliğini güçlendirecek projeler üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu. Şehrin yeniden ayağa kaldırılması noktasında merkezi hükümet ve yerel yönetim iş birliğinin önemine dikkat çekilen görüşmede, Kahramanmaraş’ın her alanda daha güçlü bir yapıya kavuşması için sürdürülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Son Durak Valilik Oldu

Program kapsamında son olarak Kahramanmaraş Valiliği’ni ziyaret eden Ünal, Vali Mükerrem Ünlüer ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede kentte devam eden kamu yatırımları, sosyal çalışmalar ve genel gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıldı.