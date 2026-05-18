Kahramanmaraş Siyasetinin Önemli İsmi Vefat Etti

Kahramanmaraş’ta önceki dönem belediye başkanlarından Hacı Ali Özal’ın vefatı ailesi, yakınları ve siyasi camiada derin üzüntüye neden oldu.

1984-1989 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Hacı Ali Özal, şehrin yerel yönetim tarihinde önemli isimler arasında yer alıyordu.

Kahramanmaraş’a Uzun Yıllar Hizmet Etti

Aslen Akçakoyunlu Mahallesi’nden olan Hacı Ali Özal’ın, Onikişubat ilçesi Rasim Özdenören Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi.

Merhum Hacı Ahmet Özal’ın oğlu olan Hacı Ali Özal, Kahramanmaraş’ın siyasi ve sosyal hayatında tanınan isimlerden biri olarak biliniyordu.

Yerel yönetimde görev yaptığı süreçte Kahramanmaraş’a sunduğu hizmetlerle hafızalarda yer edinen Özal’ın vefatı, kentte üzüntüyle karşılandı.

Cenaze Programı Belli Oldu

Hacı Ali Özal için cenaze programı da netleşti. Edinilen bilgilere göre Özal’ın cenazesi, 19 Mayıs 2026 Salı günü öğle namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Dulkadiroğlu Şeyhadil Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Taziye Yeri Açıklandı

Merhum Hacı Ali Özal için taziye kabulü ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehmet Tanrıverdi Taziyeevi üst katta yapılacak. Taziyelerin 19 Mayıs ile 21 Mayıs tarihleri arasında kabul edileceği belirtildi.