İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Abdullah Hasdemir (29) ile O.H. (53) Atatürk Caddesi'nde karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmada O.H, yanında bulunan tabancayla Hasdemir'e ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yıldızeli Belediyesinde çalıştığı öğrenilen Hasdemir'in cenazesi otopsi işlemleri için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, Abdullah Hasdemir'in babası ve ağabeyinin, yaklaşık 3 yıl önce O.H'nin ağabeyini öldürdüğü belirtildi.

