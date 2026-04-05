Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 28. haftası derbi mücadelesine sahne oldu.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe ile Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Beşiktaş, hakem Yasin Kol’un düdük çaldığı maçta Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

ÜÇ PUAN SON DAKİKADA GELDİ

Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan derbide kazanan son dakikada belli oldu.

Fenerbahçe, konuk ettiği rakibi Beşiktaş'ı son dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+11. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu attı.

56. DAKİKADA VAR İLE GOL İPTAL

Fenerbahçe'nin 56. dakikada Gökhan Sazdağı'nın kendi kalesine attığı golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ASENSIO VE MURILLO SAKATLANDI

Fenerbahçe'de Marco Asensio, Beşiktaş'ta ise Amir Murillo sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

NDIDI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Siyah beyazlı ekipte Wilfried Ndidi, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

ZİRVEDE PUAN DURUMU

Galatasaray'ın Trabzonspor'a yenildiği haftada zirveyle arasındaki puan farkını azaltan Fenerbahçe, puanını 63 yaptı ve Galatasaray ile farkı 1'e indirdi.

Beşiktaş ise ilk 3'e yaklaşma fırsatını tepti ve 51 puanla 4. sırada yer aldı.