İngiltere’de FA Cup çeyrek finalinde futbolseverleri ekran başına kilitleyen dev मुकाबлаda Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Manchester City, sahadan 4-0’lık farklı galibiyetle ayrılarak yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın yıldızı ise attığı gollerle öne çıkan Erling Haaland oldu. Norveçli golcü, 39. dakikada penaltıdan ve 45+2. dakikada bulduğu golle ilk yarıda takımını 2-0 öne taşıdı. İkinci yarıda da etkili performansını sürdüren Haaland, hat-trick yaparak galibiyetin mimarı oldu. Manchester City’nin diğer golü ise Antoine Semenyo’dan geldi. Liverpool cephesinde ise Mohamed Salah penaltı fırsatını değerlendiremeyerek takımının geri dönüş umutlarını zora soktu.

145 Yıllık Rekor

Bu farklı galibiyetle birlikte Manchester City, kulüp tarihine geçen önemli bir başarıya da imza attı. İngiliz futbolunun en köklü organizasyonlarından biri olan FA Cup’ta alınan bu sonuç, 145 yıl sonra gelen rekor olarak kayıtlara geçti.

Yarı Final Bileti City’nin

Bu sonuçla birlikte Manchester City adını yarı finale yazdırırken, Liverpool turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Pep Guardiola’nın öğrencileri, kupaya bir adım daha yaklaşarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.