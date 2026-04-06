Play-Off Heyecanı Başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de 2025-2026 sezonu play-off programını açıkladı.

Yükselme mücadelesinin verileceği karşılaşmaların tarihleri netleşirken, final maçlarının oynanacağı statların ise ilerleyen günlerde duyurulacağı bildirildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı son dakika golüyle yendi
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı son dakika golüyle yendi
İçeriği Görüntüle

Trendyol 1. Lig Play-Off Takvimi

    1. Tur: 7 Mayıs 2026 Perşembe
    1. Tur 1. Maç: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
    1. Tur 2. Maç: 15 Mayıs 2026 Cuma
  • Final: 22 Mayıs 2026 Cuma

Nesine 2. Lig Play-Off Takvimi

    1. Tur 1. Maçlar: 30 Nisan 2026 Perşembe
    1. Tur 2. Maçlar: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Kırmızı Grup Finali: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Beyaz Grup Finali: 10 Mayıs 2026 Pazar

Nesine 3. Lig Play-Off Takvimi

    1. ve 2. Grup 1. Tur 1. Maçlar: 23 Nisan 2026 Perşembe
    1. ve 4. Grup 1. Tur 1. Maçlar: 24 Nisan 2026 Cuma
    1. ve 2. Grup 1. Tur 2. Maçlar: 27 Nisan 2026 Pazartesi
    1. ve 4. Grup 1. Tur 2. Maçlar: 28 Nisan 2026 Salı
    1. Tur 1. Maçlar: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
    1. Tur 2. Maçlar: 8 Mayıs 2026 Cuma
    1. ve 2. Grup Finali: 14 Mayıs 2026 Perşembe
    1. ve 4. Grup Finali: 15 Mayıs 2026 Cuma

Final Stadyumları Sonradan Açıklanacak

Federasyon, final karşılaşmalarının oynanacağı statların henüz belirlenmediğini ve önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Üst Lig Yarışı Kızışıyor

Play-off süreciyle birlikte takımlar, bir üst lige yükselme yolunda kritik sınavlara çıkacak. Özellikle son haftalara girilirken, bu takvim kulüpler ve taraftarlar için büyük önem taşıyor.