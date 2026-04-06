Play-Off Heyecanı Başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de 2025-2026 sezonu play-off programını açıkladı.

Yükselme mücadelesinin verileceği karşılaşmaların tarihleri netleşirken, final maçlarının oynanacağı statların ise ilerleyen günlerde duyurulacağı bildirildi.

Trendyol 1. Lig Play-Off Takvimi

Tur: 7 Mayıs 2026 Perşembe

Tur 1. Maç: 11 Mayıs 2026 Pazartesi

Tur 2. Maç: 15 Mayıs 2026 Cuma

Final: 22 Mayıs 2026 Cuma

Nesine 2. Lig Play-Off Takvimi

Tur 1. Maçlar: 30 Nisan 2026 Perşembe

Tur 2. Maçlar: 4 Mayıs 2026 Pazartesi

Kırmızı Grup Finali: 9 Mayıs 2026 Cumartesi

Beyaz Grup Finali: 10 Mayıs 2026 Pazar

Nesine 3. Lig Play-Off Takvimi

ve 2. Grup 1. Tur 1. Maçlar: 23 Nisan 2026 Perşembe

ve 4. Grup 1. Tur 1. Maçlar: 24 Nisan 2026 Cuma

ve 2. Grup 1. Tur 2. Maçlar: 27 Nisan 2026 Pazartesi

ve 4. Grup 1. Tur 2. Maçlar: 28 Nisan 2026 Salı

Tur 1. Maçlar: 4 Mayıs 2026 Pazartesi

Tur 2. Maçlar: 8 Mayıs 2026 Cuma

ve 2. Grup Finali: 14 Mayıs 2026 Perşembe

ve 4. Grup Finali: 15 Mayıs 2026 Cuma



Final Stadyumları Sonradan Açıklanacak

Federasyon, final karşılaşmalarının oynanacağı statların henüz belirlenmediğini ve önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Üst Lig Yarışı Kızışıyor

Play-off süreciyle birlikte takımlar, bir üst lige yükselme yolunda kritik sınavlara çıkacak. Özellikle son haftalara girilirken, bu takvim kulüpler ve taraftarlar için büyük önem taşıyor.