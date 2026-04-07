Kahramanmaraş, önemli bir basketbol karşılaşmasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kipaş İstiklal Spor, play-off yolunda kritik öneme sahip mücadelede Fenerbahçe Koleji ile karşı karşıya gelecek.

Şehirde sporseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, hem rekabet hem de atmosfer açısından dikkat çekiyor.

Maç Ne Zaman, Saat Kaçta, Nerede?

Basketbol tutkunlarının merakla beklediği karşılaşmanın detayları da netleşti:

📅 Tarih: 9 Nisan Perşembe

⏰ Saat: 17.00

📍 Yer: Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu

🎟️ Giriş: Ücretsiz

Play-Off Yolunda Kritik Mücadele

Kipaş İstiklal Spor için büyük önem taşıyan bu karşılaşma, play-off sürecinde belirleyici olacak. Taraftar desteğini arkasına almak isteyen temsilcimiz, sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Rakip Fenerbahçe Koleji ise güçlü kadrosuyla zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor.

Tribünler Dolacak

Ücretsiz olması nedeniyle karşılaşmaya yoğun katılım bekleniyor. Kahramanmaraşlı sporseverlerin tribünleri doldurarak takımlarına destek vermesi beklenirken, şehirde adeta basketbol şöleni yaşanacak.

Kahramanmaraş Sporuna Büyük Katkı

Bu tür organizasyonlar, Kahramanmaraş’ın spor kültürüne önemli katkı sağlarken, gençlerin spora yönelmesine de vesile oluyor.

Yetkililer, tüm vatandaşları bu heyecana ortak olmaya davet ediyor.