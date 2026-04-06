Zirai Don Üretimi Vurdu, Fiyatlar Tırmandı

Kahramanmaraş’ta geçen yıl yaşanan zirai don, ceviz üretiminde ciddi kayıplara neden oldu. Rekoltenin düşmesiyle birlikte piyasada yerli ürün bulmak zorlaşırken, vatandaşlar ithal cevize yönelmek zorunda kaldı.

Azalan arz, fiyatları da doğrudan etkiledi. Ceviz fiyatları geçtiğimiz sezon 350-400 TL bandına kadar yükselerek tüketiciyi zorladı.

Yeni Sezon İçin Umutlar Yükseldi

Bu yıl ise üreticilerin yüzü bir nebze de olsa gülüyor. Özellikle kış ve ilkbahar döneminde etkili olan yağışlar, ağaçların gelişimini olumlu yönde etkiledi.

Ceviz üreticileri ve satıcılar, mevcut hava koşullarının bu şekilde devam etmesi halinde:

Ürün kalitesinin artacağını

Rekoltenin yükseleceğini

belirtiyor.

Fiyatlar Ne Olacak? İlk Tahminler Geldi

Piyasada en çok merak edilen konu ise yeni sezon fiyatları. İlk değerlendirmelere göre, ceviz fiyatlarının bu yıl 300-400 TL bandında şekillenmesi bekleniyor.

Ancak üreticiler, fiyatların netleşmesi için sezonun ilerlemesi gerektiğini vurguluyor.

Üreticiler Temkinli: “Hava Her Şeyi Değiştirir”

Uzmanlar ve üreticiler, tarımsal üretimde en kritik faktörün hava koşulları olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yaşanabilecek ani sıcaklık düşüşleri ya da kuraklık, tüm dengeleri değiştirebilir.

Bu nedenle üreticiler, umutlu olmakla birlikte temkinli bir bekleyiş içinde.