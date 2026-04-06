Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kurumsal kapasitesini güçlendirme ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırma hedefi doğrultusunda hizmet içi eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitim programı, AKBEL iş sağlığı ve güvenliği uzmanları koordinasyonunda kapsamlı bir içerikle hayata geçirildi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda, özellikle sahada aktif görev yapan personelin karşılaşabileceği riskler ve bu risklere karşı alınması gereken önlemler detaylı şekilde ele alındı. Eğitim süresince katılımcılara; iş kazalarının önlenmesine yönelik temel prensipler, güvenli çalışma yöntemleri, kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı, acil durumlarda izlenmesi gereken prosedürler ve risk analizi gibi başlıklarda teorik ve uygulamaya dönük bilgiler aktarıldı.

Ayrıca itfaiye ve yol yapım ekiplerinin görev alanlarına özgü tehlike unsurları da örnek vakalar üzerinden değerlendirilerek, olası senaryolar karşısında doğru müdahale yöntemleri anlatıldı. Programda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün kurumsal yapının ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekilirken, çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasının hem personel güvenliği hem de hizmet kalitesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Eğitimin interaktif bölümlerinde personellerin soruları yanıtlanarak sahada karşılaşılan gerçek durumlar üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.