İstanbul’da görev yapan polis memuru Seçkin Yalçın için, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde resmi tören gerçekleştirildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra üst düzey protokol üyeleri ve çok sayıda mesai arkadaşı katıldı.

Protokol ve Mesai Arkadaşları Yalnız Bırakmadı

Törende; Davut Gül, Nuri Arslan, Selami Yıldız, Bahtiyar Ersay, Yusuf Kenan Topcu, İlker Haktankaçmaz başta olmak üzere çok sayıda isim hazır bulundu.

“Şerefli Bir Hatıra Bıraktı”

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız törende yaptığı konuşmada, şehidin görevini bir meslekten öte vatan borcu olarak gördüğünü vurguladı.

Yıldız, “Ardında onurlu bir hayat ve tertemiz bir hatıra bıraktı” ifadelerini kullanarak ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Dualarla Uğurlandı

Konuşmaların ardından törene katılanlar, Türk bayrağına sarılı naaş önünde saygı duruşunda bulunarak dua etti.

Tören mangasının omuzlarında taşınan şehidin naaşı, memleketi Elazığ’a uğurlanmak üzere İstanbul’dan gönderildi.

Kaza Nasıl Yaşanmıştı?

30 Mart’ta Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda meydana gelen kazada, polisleri taşıyan servis aracı bariyerlere çarpmıştı.

Kazaya karışan bir otomobilin de kontrolden çıkarak su kanalına düşmesi sonucu çok sayıda polis memuru yaralanmıştı.

İlk etapta kalp masajıyla hayata döndürülen polis memuru Mustafa Aydın da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

Soruşturma Sürüyor

Kazaya neden olduğu belirlenen otomobil sürücüsü gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olayla ilgili adli süreç devam ediyor.