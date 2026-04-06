Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi İçin Yeni Dönem

Kahramanmaraş’ın kültürel yaşamında önemli bir yere sahip olan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde dönüşüm süreci resmen başladı. Uzun yıllar boyunca sayısız etkinliğe ev sahipliği yapan merkezde yıkım çalışmaları başlatıldı.

Mevcut yapının tamamen kaldırılmasıyla birlikte, bölge modern bir projeyle yeniden hayat bulacak.

459,5 Milyon TL’lik Dev Proje

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel tarafından daha önce duyurulan proje kapsamında, alan Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yeniden değerlendirilecek.

Toplam 459 milyon 500 bin TL bütçeyle hayata geçirilecek proje, şehrin en önemli kültür yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Modern İl Halk Kütüphanesi Geliyor

Yıkımın ardından inşa edilecek yeni İl Halk Kütüphanesi;

Modern mimarisi

Güçlü teknolojik altyapısı

Geniş okuma ve çalışma alanları

ile dikkat çekecek.

Projenin, özellikle gençler, öğrenciler ve araştırmacılar başta olmak üzere geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi hedefleniyor.

Kahramanmaraş’ın Kültürel Dönüşümünde Kritik Adım

Yetkililer, projenin yalnızca bir kütüphane yatırımı olmadığını, aynı zamanda şehrin kültürel dönüşümüne yön verecek önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

Yeni yapı ile birlikte Kahramanmaraş’ın eğitim ve kültür altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yıkım Sonrası İnşaat Hızla Başlayacak

Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından inşaat sürecine hızlı şekilde başlanması planlanıyor. Projenin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.