Baharın Habercisi Tezgâhlarda

Nisan ayının gelmesiyle birlikte yeşil erik sezonu da başladı. Kendine has ekşi tadı ve ferahlatıcı aromasıyla bilinen bu özel meyve, her yıl olduğu gibi bu yıl da tezgâhlarda yoğun ilgi görüyor.

Kısa süren hasat dönemi nedeniyle yıl boyunca özlenen yeşil erik, baharın en güçlü simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Fiyatlar İlk Günlerde Cep Yakıyor

Sezonun henüz başında olması nedeniyle yeşil eriğin fiyatı oldukça yüksek. Pazarlarda ve manavlarda satışa sunulan erik, 500 TL gibi dikkat çeken bir fiyat etiketiyle alıcı buluyor.

Bu durum, özellikle vatandaşlar arasında “bu yıl erik lüks mü oldu?” sorusunu gündeme taşıdı.

Esnaftan Açıklama: “Fiyatlar Düşecek”

Satıcılar, yüksek fiyatın geçici olduğunu vurguluyor. Ürünün henüz az miktarda piyasaya çıktığını belirten esnaflar, hasadın artmasıyla birlikte fiyatların düşeceğini ifade ediyor.

Önümüzdeki haftalarda arzın artmasıyla birlikte eriğin daha ulaşılabilir hale gelmesi bekleniyor.

İlk Tadın Heyecanı İlgi Çekiyor

Yüksek fiyatına rağmen yeşil eriğe olan ilgi dikkat çekiyor. Özellikle baharın ilk meyvesini tatmak isteyen vatandaşlar, küçük miktarlarda da olsa alışveriş yapmayı sürdürüyor.

Kısa Sezon, Büyük İlgi

Yeşil erik, kısa hasat süresi nedeniyle her yıl sınırlı bir dönemde tüketilebiliyor. Bu da ürüne olan talebi artırırken, ilk günlerde fiyatların yükselmesine neden oluyor.