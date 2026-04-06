Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uyardı: Don Riski Başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde etkisini gösterecek soğuk hava dalgası, özellikle tarımsal üretim açısından risk oluşturuyor.

Hava sıcaklıklarında yaşanacak ani düşüşle birlikte geniş bir coğrafyada zirai don tehlikesi gündeme geldi.

İlk Etki Bu Bölgelerde Görülecek

Yapılan tahminlere göre, salıyı çarşambaya bağlayan gece itibarıyla:

Marmara’nın güneydoğusu

İç Ege

İç Anadolu’nun kuzey kesimleri

Batı Karadeniz’in iç bölgeleri

hafif şiddette zirai don etkisi altına girecek.

Doğu’da Risk Daha Da Artıyor

Soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte, çarşambayı perşembeye bağlayan gece itibarıyla risk büyüyecek.

Özellikle:

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri

Doğu Anadolu’nun kuzeyi

bölgelerinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don bekleniyor.

Tehlike Günlerce Sürecek

Meteorolojik verilere göre, zirai don riskinin hafta ortasında başlayarak cumartesi gününe kadar devam etmesi öngörülüyor.

Bu süreçte özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların kritik seviyelere düşmesi bekleniyor.

Üreticilere Kritik Uyarı

Yetkililer, başta çiftçiler olmak üzere tarımsal faaliyet yürüten tüm vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar;

Bitki örtüsünün korunması

Dona karşı önleyici tedbirlerin alınması

Güncel hava tahminlerinin yakından takip edilmesi

gerektiğinin altını çiziyor.

Tarımda Büyük Risk: Ürünler Zarar Görebilir

Zirai don, özellikle meyve ağaçları ve erken ekilen ürünler için büyük risk oluşturuyor. Ani sıcaklık düşüşleri, çiçeklenme dönemindeki bitkilerde ciddi verim kayıplarına yol açabiliyor.

Bu nedenle üreticilerin önümüzdeki birkaç günü dikkatle takip etmesi hayati önem taşıyor.