Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uyardı: Don Riski Başlıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde etkisini gösterecek soğuk hava dalgası, özellikle tarımsal üretim açısından risk oluşturuyor.
Hava sıcaklıklarında yaşanacak ani düşüşle birlikte geniş bir coğrafyada zirai don tehlikesi gündeme geldi.
İlk Etki Bu Bölgelerde Görülecek
Yapılan tahminlere göre, salıyı çarşambaya bağlayan gece itibarıyla:
- Marmara’nın güneydoğusu
- İç Ege
- İç Anadolu’nun kuzey kesimleri
- Batı Karadeniz’in iç bölgeleri
hafif şiddette zirai don etkisi altına girecek.
Doğu’da Risk Daha Da Artıyor
Soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte, çarşambayı perşembeye bağlayan gece itibarıyla risk büyüyecek.
Özellikle:
- Doğu Karadeniz’in iç kesimleri
- Doğu Anadolu’nun kuzeyi
bölgelerinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don bekleniyor.
Tehlike Günlerce Sürecek
Meteorolojik verilere göre, zirai don riskinin hafta ortasında başlayarak cumartesi gününe kadar devam etmesi öngörülüyor.
Bu süreçte özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların kritik seviyelere düşmesi bekleniyor.
Üreticilere Kritik Uyarı
Yetkililer, başta çiftçiler olmak üzere tarımsal faaliyet yürüten tüm vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Uzmanlar;
- Bitki örtüsünün korunması
- Dona karşı önleyici tedbirlerin alınması
- Güncel hava tahminlerinin yakından takip edilmesi
gerektiğinin altını çiziyor.
Tarımda Büyük Risk: Ürünler Zarar Görebilir
Zirai don, özellikle meyve ağaçları ve erken ekilen ürünler için büyük risk oluşturuyor. Ani sıcaklık düşüşleri, çiçeklenme dönemindeki bitkilerde ciddi verim kayıplarına yol açabiliyor.
Bu nedenle üreticilerin önümüzdeki birkaç günü dikkatle takip etmesi hayati önem taşıyor.