Köprünün Geçiş Kapasitesi 2 Katına Çıkarıldı

Yapılan düzenlemelerle mevcutta 7 metre genişliğe sahip olan köprüye, 9 metre genişliğinde yeni bir köprü ilave edildi. Bu sayede köprünün toplam geçiş kapasitesi iki katına çıkarıldı. Özellikle karşılıklı araç geçişlerinde yaşanan zorluklar ortadan kaldırılırken hem araç hem de yaya güvenliği üst seviyeye taşındı.

Yaklaşık 3,5 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje, sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmadı; aynı zamanda bölgede sıkça yaşanan trafik kazalarının da önüne geçilmesini sağladı. Genişletilen köprü sayesinde trafik akışı daha düzenli hale gelirken, dar geçit nedeniyle oluşan riskli durumlar tamamen ortadan kaldırıldı.

Muhtar Bekereci’den Hizmet Teşekkürü

Şekeroba Mahalle Muhtarı Nadir Bekereci, yapılan çalışmanın mahalle için büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “Mahallemizin en büyük sorunlarından biri köprülerimizdi. Her iki köprümüz de oldukça dardı ve bu durum araç geçişlerinde ciddi sorunlara yol açıyordu. Ayrıca burada birçok kaza meydana geliyordu. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e ilettik. Kendisi de konuyla yakından ilgilenerek köprülerimizi yeniledi. Şimdi hem daha geniş hem de çok daha güvenli bir köprümüz var. Mahallemiz adına kendisine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.