5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu kapsamında tahsil edilen yıllık ve munzam aidatlara uygulanan gecikme zamları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülürken, KMTSO tarafından alınan bu karar ile üyelerin mali yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

Yapılan açıklamada, söz konusu af ve ödeme kolaylığının yalnızca Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek aidat ödemeleri için geçerli olduğu belirtilerek, üyelerin bu fırsattan azami düzeyde faydalanmasının önemine dikkat çekildi. Uygulamadan yararlanmak isteyen üyelerin en geç 30 Nisan tarihine kadar ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Ayrıca, üyelerin ödeme öncesinde Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Muhasebe Birimi ile iletişime geçerek güncel borç tutarlarını öğrenmelerinin sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından gerekli olduğu ifade edildi.



Not: Ödemeler eft/havale ve kredi kartı ile yapılabilmektedir.

İletişim: Muhasebe 0344 235 32 20 - Dahili 128 - 175 - 181