25 İlde Eş Zamanlı Operasyon

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Yalova ve Yozgat’ta eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Yüzlerce Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Operasyonlarda dikkat çeken en önemli detay ise ele geçirilen silahların sayısı oldu. Güvenlik güçleri tarafından yapılan aramalarda:

204 adet ruhsatsız av tüfeği

163 adet ruhsatsız tabanca

29 adet uzun namlulu tüfek

olmak üzere toplam 396 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ayrıca tabanca üretiminde kullanılan çok sayıda parça, ekipman ve çeşitli malzemeye de el konuldu.

404 Şüpheli Gözaltında

Operasyonlar kapsamında toplam 404 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Silah Kaçakçılığına Karşı Kararlı Mücadele

Yetkililer, ruhsatsız silahlanma ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, toplum güvenliğini tehdit eden unsurlara yönelik operasyonların artarak devam edeceği mesajını verdi.