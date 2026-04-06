Sağlık Durumu Kötüleşti

Bükreş Üniversitesi Hastanesi’nden yapılan açıklamada, Mircea Lucescu’nun gece saatlerinde kalp ritim bozukluğunun şiddetlendiği ve tedaviye yanıt vermemesi üzerine yoğun bakım ünitesine alındığı bildirildi.

Yetkililer, tecrübeli teknik direktörün durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Kamp Sırasında Rahatsızlandı

Lucescu’nun, 29 Mart’ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve o tarihten bu yana tedavi altında olduğu öğrenildi. İlk etapta durumunun stabil olduğu açıklansa da son gelişmeler endişeleri artırdı.

Federasyon Yolları Ayırmıştı

Romanya Futbol Federasyonu, 2 Nisan’da Lucescu ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Lucescu yönetimindeki Romanya Milli Takımı, 26 Mart’ta oynanan 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmasında Türkiye’ye 1-0 mağlup olmuştu.

Futbol Dünyasının Efsane İsmi

1945 doğumlu Mircea Lucescu, futbolculuk kariyerinde Dinamo Bükreş ile önemli başarılar elde etti.

Teknik direktörlük kariyerinde ise Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar Donetsk ile UEFA Kupası kazandı. Avrupa futbolunun en çok kupa kazanan teknik adamları arasında yer alan Lucescu, uzun yıllar boyunca birçok ülkede önemli başarılara imza attı.