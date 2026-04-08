1970 Kahramanmaraş doğumlu kalay ustası Bünyamin Özlek, yaklaşık 40-45 yıldır mesleğini sürdürdüğünü belirterek, geçmişte yoğun ilgi gören kalaycılığın günümüzde ekonomik şartlar nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi. Özlek, vatandaşlardan gelen bakır kapları kalaylayarak yeniden kullanıma kazandırdıklarını ifade etti.

Mesleğin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özlek, en büyük sorunun çırak yetişmemesi olduğunu vurguladı. Yeni neslin bu mesleğe ilgi göstermediğini dile getiren Özlek, bu durumun kalaycılığın devamlılığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti.

Kahramanmaraş’ta aktif olarak çalışan kalay ustası sayısının 4-5 kişi civarında olduğunu aktaran Özlek, ustaların yaş ortalamasının ise 40’ın üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Ustalar, gerekli desteklerin sağlanmaması ve gençlerin mesleğe yönlendirilmemesi halinde kalaycılığın yakın gelecekte tamamen yok olabileceği uyarısında bulunuyor.