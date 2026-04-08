Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık F.İ., tutuksuz sanıklar İ.İ. ve N.B. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık F.İ., binanın müteahhitliğiyle bir ilgisinin bulunmadığını öne sürerek, “İnce işlerini yaptım, eksik kalanları tamamladım. Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum” dedi.

Sanık İ.İ. ise inşaatla herhangi bir bağlantısı olmadığını savunurken, sanık N.B. de daha önceki ifadelerini yineledi.

Mahkeme heyeti, Hünkar Apartmanı’nda hayatını kaybeden ve kimlikleri sonradan tespit edilen 3 kişiye ilişkin hazırlanan ek iddianameyi kabul ederek mevcut dosyayla birleştirdi.

Eksikliklerin giderilmesi ve bilirkişi raporunun beklenmesine karar veren heyet, duruşmayı 16 Kasım tarihine erteledi.

Öte yandan, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.