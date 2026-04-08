Olay, Kahramanmaraş Tarihi Kapalı Çarşı içerisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, çarşı içinde kontrolsüz şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü, yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen vatandaşın ayak bileğinde ezilmeler meydana geldi.

Sürücü Kaçtı, Esnaf Tepkili

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevrede bulunan esnaf duruma tepki gösterdi. Yaralıya ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Esnaftan Denetim Çağrısı

Esnaf, tarihi çarşı gibi yoğun alanlarda motosiklet kullanımının ciddi risk oluşturduğunu belirterek denetimlerin artırılmasını talep etti. Vatandaşlar ise yaya güvenliğinin tehlikeye atıldığını vurgulayarak benzer olayların önüne geçilmesi için kalıcı önlemler alınmasını istedi.

Emniyet Harekete Geçti

Öte yandan, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, benzer olayların yaşanmaması için Kapalı Çarşı ve çevresinde gün boyu denetimlerini artırdı. Yaya yollarında motorlu araç kullanımına yönelik kontroller sıklaştırılırken, kurallara uymayan sürücülere yönelik işlem yapılacağı bildirildi.