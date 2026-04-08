Stadyum, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nde yükseliyor. Yaklaşık 2 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen projede çalışmalar yoğun tempoyla sürdürülüyor.

Şantiyede temel imalatların ve ana taşıyıcı sistemin büyük bölümü tamamlanırken, tribünlerde de gözle görülür bir ilerleme kaydedildi. Kuzey, doğu ve batı tribünlerinde üçüncü kata ulaşılırken, güney tribününde çalışmalar eş zamanlı olarak devam ediyor.

Gün geçtikçe şekillenen tribün blokları, modern mimarisiyle şehrin siluetine yeni bir kimlik kazandırmaya başladı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kahramanmaraş, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek önemli bir spor tesisine kavuşacak.

Yeni stadyumun yalnızca futbol karşılaşmaları için değil, aynı zamanda konserler, etkinlikler ve çeşitli organizasyonlar için de kullanılacağı belirtiliyor. Böylece kent, sporun yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da önemli bir kazanım elde edecek.