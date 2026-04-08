Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tutuş’un danışmanlığında yürütülen proje, TÜBİTAK 1007 SAVTAG programı kapsamında kabul edildi.

Proje; TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilecek.

Kahramanmaraşlı Akademisyenden Stratejik Hamle

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Tutuş “Kimyasal Harp Maddelerinin (KHM) zamanında, doğru ve ivedi bir şekilde tespiti; gerek savunma gerekse de sivil alanlardaki gerekli tedbirlerin hızlıca alınması ve meydana gelebilecek sağlık risklerinin en aza indirilmesi bakımından son derece önemlidir.

Asker, polis, itfaiye ve sivil savunma birimleri gibi ilk müdahale ekiplerinin bireysel olarak korunması ve çevre güvenliğinin sağlanması açısından bu maddelerin hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için güvenilir tespit sistemlerine ihtiyaç vardır.

Bu proje kapsamında, belirli KHM’lere karşı renk değişimi teknolojisini kullanarak çok hızlı yanıt süresi sağlayan kâğıt dedektörün yerli ve milli imkânlarla tasarımı ve üretimi yapılacaktır.

Proje sonucunda düşük yanlış pozitif oranı, yüksek seçicilik, nem/sıcaklık ve benzeri gibi çevresel faktörlere dayanıklılık gibi üstün özelliklere sahip; asker, polis, itfaiye ve sivil savunma birimlerinin ihtiyaçlarını karşılayan yerli ve milli bir kâğıt dedektör ve sistemi geliştirilecektir.” ifadelerini kullandı.

Yerli ve Milli Teknoloji Vurgusu

Projenin en önemli hedeflerinden biri de yerli ve milli imkanlarla üretim yapılması. Bu sayede Türkiye’nin savunma ve güvenlik teknolojilerinde dışa bağımlılığının azaltılması amaçlanıyor.

Kahramanmaraş’tan Türkiye’ye Katkı

Projede Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin aktif rol alması, şehir adına da önemli bir gurur kaynağı oldu. Akademik başarıyla öne çıkan bu çalışma, yerli teknoloji üretiminde Kahramanmaraş’ın da söz sahibi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Üniversite yönetimi ve akademik çevreler, projeye liderlik eden Prof. Dr. Ahmet Tutuş’u tebrik ederek, bu önemli çalışmanın Türkiye’ye katkı sağlayacağına dikkat çekti.