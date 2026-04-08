Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını kararlılıkla sürdürürken, ilçe ve kırsal mahallelerde de önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Andırın kırsalında başlatılan yeni köprü inşası bölge ulaşımı açısından kritik bir adım olarak öne çıkıyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Beşbucak – Kızık – Anacık – Erenler – Köleli Grup Yolu üzerindeki yetersiz eski köprü kaldırıldı. Darlığı ve yol aksına uygun olmaması nedeniyle sürücüler için risk oluşturan köprü, özellikle yoğun kullanım sebebiyle sık sık kazaya neden oluyordu.

Proje kapsamında bölgeye 10 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde, modern standartlara uygun, güvenli ve dayanıklı bir köprü inşa edilecek. Yeni köprünün tamamlanmasıyla birlikte hem sürüş güvenliğinin artırılması hem de ulaşım konforunun önemli ölçüde iyileştirilmesi hedefleniyor.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar ise projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Anacık Mahalle Muhtarı Süleyman Çıracı, eski köprünün ciddi sorunlara yol açtığını belirterek, “Grup yolumuz üzerindeki köprüden uzun süredir rahatsızdık. Darlığı ve yol aksına ters olması nedeniyle burada çok sayıda kaza meydana geliyordu. Büyükşehir Belediyemizin bu soruna çözüm üretmesi bizleri çok memnun etti. Başkanımız Fırat Görgel’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Erenler Mahalle Muhtarı Osman Arslan ise söz konusu güzergâhın Beşbucak’tan başlayarak Osmaniye’ye kadar uzanan önemli bir bağlantı hattı olduğunu vurgulayarak, “Köprümüz dar ve güvenli değildi. Yeni yapılacak köprüyle birlikte ulaşım çok daSSha konforlu ve güvenli hale gelecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölge sakinlerinden İbrahim Demirci de eski köprünün yapısal sorunlarına dikkat çekerek, “Köprü dereye göre yapılmıştı ve yolun aksına uygun değildi. Bu yüzden kazalar kaçınılmaz oluyordu. Yeni köprü bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak” dedi. Rahmi Altıparmak ise yeni yatırımla birlikte trafik kazalarının önüne geçileceğini belirterek, çalışmanın bölge ulaşımına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.