Kahramanmaraş’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, doğayla iç içe özel bir etkinlikle kutlandı. Başkonuş Yaylası ile Gymboree Play&Music Kahramanmaraş Şubesi iş birliğinde geleneksel olarak düzenlenen organizasyon, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Doğal atmosferi ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Başkonuş Yaylası, bayram coşkusuna ev sahipliği yaptı. Çocuklar ve ailelerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte gün boyu birbirinden renkli aktiviteler düzenlendi.

Çocuklar Doyasıya Eğlendi

Program kapsamında müzikli oyunlar, eğlenceli yarışmalar, yüz boyama etkinlikleri, el sanatları stantları ve çeşitli atölye çalışmaları katılımcılarla buluştu. Özellikle çocukların enerjisi ve neşesi etkinliğe damga vururken, alan adeta bayram yerine döndü.

Ailelerin çocuklarıyla birlikte katıldığı seramik boyama etkinlikleri, yaratıcı atölyeler ve interaktif oyunlar da gün boyunca büyük ilgi gördü.

Hem Eğlence Hem Öğrenme Bir Arada

19 Mayıs’ın ruhuna uygun olarak spor, eğlence ve dayanışmayı bir araya getiren etkinlikte çocuklar hem eğlenme hem de yeni deneyimler kazanma fırsatı buldu.

Aileler ise doğanın huzurlu atmosferinde çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Başkonuş’ta Unutulmaz 19 Mayıs

Müzik eşliğinde keyifli anların yaşandığı organizasyon, 19 Mayıs coşkusunu farklı bir atmosferde yaşattı.

Başkonuş Yaylası’nda geleneksel hale gelen etkinlik, bu yıl da yoğun katılımı ve renkli görüntüleriyle hafızalarda yer etti.