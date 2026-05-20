Kahramanmaraş’ta Anlamlı Temsili Askerlik Programı

Kahramanmaraş’ta Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen Temsili Askerlik Töreni, unutulmaz anlara sahne oldu. General Mehmet Hayri Tarhan Kışlası’nda gerçekleştirilen programda özel gereksinimli bireyler, asker üniforması giyerek bir günlük askerlik heyecanı yaşadı.

Türk bayrağının gölgesinde gerçekleşen törende gurur, mutluluk ve duygu dolu anlar bir arada yaşandı.

Yemin Töreninde Duygusal Anlar

Programa Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de katıldı. Asker üniformalarıyla ailelerinin karşısına çıkan özel bireyler, törende temsili askerlik yemini etti.

Silahların üzerine ellerini koyarak edilen yemin, törene katılan ailelere duygu dolu anlar yaşattı. Çocuklarının askerlik heyecanına tanıklık eden aileler zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Gösteriler Büyük Beğeni Topladı

Yemin töreninin ardından düzenlenen gösteriler programa ayrı bir renk kattı.

Zeybek gösterisi, tüfekli gösteriler ve sancak geçiş töreni katılımcılardan büyük alkış aldı.

Özellikle sancak geçişi sırasında yaşanan duygusal anlar, törene damga vurdu.

Terhis Belgeleri Takdim Edildi

Program sonunda temsili askerlik görevini tamamlayan özel gereksinimli bireylere terhis belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Bir günlüğüne de olsa askerlik görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşayan özel bireyler, aileleriyle birlikte bu anlamlı günü hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdi.

Protokolden Yoğun Katılım

Anlamlı programa kent protokolü de geniş katılım sağladı. Törene 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemur, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, aileler ve çok sayıda askeri personel katıldı.

Hafızalarda Yer Eden Program

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen temsili askerlik töreni, özel gereksinimli bireylerin yaşadığı gururla hafızalarda yer etti. Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen bu anlamlı organizasyon, hem katılımcılara hem de ailelere unutulmayacak bir gün yaşattı.