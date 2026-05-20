Kahramanmaraş’ta Anlamlı Vefa Etkinliği

Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi, Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan menfur saldırıda yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler ile sağlık şehitlerinin anısına fidan dikim programı düzenledi.

Etkinlik, AMATEM bahçesinde oluşturulan “Vefa Bahçesi” alanında gerçekleştirildi. Programa MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan, saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin yakınları, sağlık çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Duygusal anların yaşandığı programda, kaybedilen canların anısını yaşatmak adına fidanlar tek tek toprakla buluşturuldu.

Açılış Konuşmasını Mehmet Özer Yaptı

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, birlik ve dayanışma mesajı vererek, hayatını kaybedenlerin hatırasını yaşatmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Mansur Metehan’dan Anlamlı Mesaj

Program sonunda değerlendirmelerde bulunan MHP İl Başkanı Mansur Metehan, gerçekleştirilen etkinliğin son derece anlamlı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Metehan, böylesine acı olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Hatıra Fotoğrafıyla Sona Erdi

Katılımcıların hep birlikte onlarca fidanı toprakla buluşturduğu etkinlik, çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kahramanmaraş’ta oluşturulan Vefa Bahçesi, hayatını kaybedenlerin anısını yaşatacak anlamlı bir sembol olarak hafızalarda yerini aldı.