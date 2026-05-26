Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek gelişme yaşandı. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Edinilen bilgilere göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 3 lira 27 kuruşluk indirim planlanıyor. Ancak uygulamadaki eşel mobil sistemi nedeniyle bu indirimin tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansımayacak. Vatandaşın pompada hissedeceği indirimin 82 kuruş seviyesinde olması bekleniyor.

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş İndirimi Getirdi

ABD ile İran arasında tansiyonun düşmesi ve enerji piyasalarında arz endişelerinin azalması, petrol fiyatlarında sert gerilemeyi beraberinde getirdi.

Özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlere ilişkin olumlu gelişmelerin ardından küresel petrol fiyatları 100 dolar seviyesinin altına geriledi. Bu düşüş, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisini güçlendirdi.

Büyükşehirlerde Benzin Fiyatları Ne Olacak?

Beklenen indirimin ardından bazı illerde benzinin litre fiyatının şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:

İstanbul: 64,28 TL

64,28 TL Ankara: 65,26 TL

65,26 TL İzmir: 65,54 TL

65,54 TL Doğu illeri ortalaması: 66,89 TL

Eşel Mobil Sistemi Neden Tüm İndirimi Yansıtmıyor?

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemi kapsamında, fiyat değişimlerinin bir bölümü ÖTV üzerinden dengeleniyor. Bu nedenle küresel piyasalarda yaşanan her düşüş doğrudan pompaya aynı oranda yansımıyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde motorin ve diğer akaryakıt ürünlerinde de yeni fiyat değişikliklerini gündeme getirebileceğini belirtiyor.