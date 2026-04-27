15 Nisan’daki hain okul saldırısının ardından kente gelen Sayan Kaya, hem ailelerin acısına ortak oldu hem de yaralı evlatlarımızın sağlığı için tıp dünyasının dev isimlerini Kahramanmaraş’a seferber etti.

65. Hükümet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ismi, Kahramanmaraşlılar için sadece bir siyasi figür değil, zor günlerin sarsılmaz dostu anlamını taşıyor. Asrın felaketinde sahadaki aktif mücadelesiyle hafızalara kazınan Sayan Kaya, 15 Nisan günü Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan ve tüm şehri yasa boğan saldırı sonrası bir kez daha "Kahramanmaraş’ın yanındayım" dedi.

Cumhurbaşkanı’nın Selamını ve Tesellisini Getirdi

Sayan Kaya, Kahramanmaraş’ta, saldırıda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlerimizin kederli ailelerini ziyaret etti. Gözyaşlarının sel olduğu taziye evlerinde ailelere tek tek sarılan Sayan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başsağlığı dileklerini ve "her an yanınızdayız" mesajını bizzat ileterek devletin şefkatli yüzünü bir kez daha gösterdi.

Evlatlarımız İçin Dev Seferberlik: Prof. Dr. İhsan Solaroğlu Kahramanmaraş’ta

Sayan Kaya’nın bu ziyareti sadece manevi bir destekle sınırlı kalmadı. Yaralı öğrencilerin tedavi süreçlerini yakından takip eden Kaya, Türkiye’nin en önemli beyin ve sinir cerrahlarından biri olan Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Solaroğlu’nun Kahramanmaraş’a gelmesi noktasında yoğun gayret göstererek aileleri yalnız bırakmadı. Sayan Kaya’nın bizzat yürüttüğü girişimler neticesinde kente gelen Prof. Solaroğlu, yaralı evlatlarımızı muayene ederek durum değerlendirmesinde bulundu. Bu hamle, "Maraş’ın evladı bizim evladımızdır" duruşunun en somut nişanesi oldu.

Siyasetin Değil, Gönüllerin Başkanı

Depremin enkazından, bugünün yaslı sokaklarına kadar Kahramanmaraş’ın her sokağında izi olan Fatma Betül Sayan Kaya; çalışkanlığı, samimiyeti ve çözüm odaklı yaklaşımıyla bir kez daha takdir topladı. Şehrin en zor anlarında protokolden ziyade bir "evlat", bir "abla-kardeş" gibi sahada olan Sayan Kaya, Kahramanmaraş’ın yaralarını sarmak için yoğun mesaisini aralıksız sürdürüyor.