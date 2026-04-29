Gerçekleştirilen ziyarette kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemi vurgulanırken, şehrin gelişimi adına ortak akılla yürütülen projelerin artarak devam edeceği ifade edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir ile DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru’nun, Kahramanmaraş’ın kalkınması noktasında bugüne kadar önemli çalışmalara imza attığına dikkat çekildi.

Ziyarette konuşan yetkililer, özellikle tarım, su yönetimi ve orman varlığının korunması gibi alanlarda kurumlar arası uyumun büyük önem taşıdığını belirterek, bu birlikteliğin kente değer katmaya devam edeceğini dile getirdi.

Yeni görevine başlayan Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu ise nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Kahramanmaraş için tüm paydaş kurumlarla birlikte hareket etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.