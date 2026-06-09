Türk edebiyatına ve halk şiirine bıraktığı silinmez izlerle kalplerde taht kuran hemşehrimiz Abdurrahim Karakoç için Keçiören Belediyesi anlamlı bir vefa programına imza attı. 8 Haziran’da Atapark Mahallesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Parkı içi Keçiören Âşıklar Kıraathanesi’nde gerçekleştirilen programa başkentliler ve edebiyatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Âşıklar Kıraathanesi'nde Karakoç Ezgileri

Halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen programa aileleriyle birlikte akın eden vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı. Sazın ve sözün ustaları, Âşıklar Kıraathanesi sahnesinde Abdurrahim Karakoç’un kalplere dokunan, memleket sevdasını, adaleti ve aşkı haykıran ölümsüz eserlerini seslendirdi. Katılımcıların hep bir ağızdan eşlik ettiği türküler, parkı dolduran binlerce vatandaşa duygu dolu anlar yaşattı.

Abdurrahim Karakoç’un fikir dünyasının, edebiyata kattığı derinliğin ve sarsılmaz duruşunun bir kez daha anlaşıldığı anlamlı buluşma, karşılıklı teşekkürler ve dualarla son buldu.