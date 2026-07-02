Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kent genelinde uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirlerini duyurdu. Alınan kararlarla birlikte birçok ana arterde ulaşım kısıtlanırken, bazı araç türlerine geçici yasaklar getirildi.

Ana Güzergâhlarda Trafik Kısıtlaması

Valilik açıklamasına göre, 6-9 Temmuz tarihleri arasında Esenboğa Havalimanı ve Etimesgut Havalimanı bağlantı yolları başta olmak üzere çok sayıda ana ulaşım güzergâhında trafik tedbirleri uygulanacak.

Kısıtlama uygulanacak başlıca yollar şunlar:

Ankara Çevre Yolu (Mamak Ortaköy-Yuvaköy arası)

Mevlana Bulvarı

Özal Bulvarı

İsmet İnönü Bulvarı

Dumlupınar Bulvarı

Anadolu Bulvarı

Sakıp Sabancı Bulvarı

Ankara Bulvarı

Atatürk Bulvarı

1071 Malazgirt Bulvarı

Türk Kızılayı Caddesi

Beştepe Caddesi

Söğütözü Caddesi

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi

Alparslan Türkeş Caddesi

Ufuk Üniversitesi Caddesi

Scooter ve Motokuryelere Geçici Yasak

Zirve güvenliği kapsamında belirtilen güzergâhlar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve zirveye ev sahipliği yapacak otellerin çevresinde scooter kullanımı yasaklandı. Park halinde bulunan scooterların ise 4 Temmuz'a kadar kaldırılması istendi.

Aynı tarihler arasında söz konusu bölgelerde motokuryelerin faaliyet göstermesine de izin verilmeyecek.

Ağır Tonajlı Araçlara Giriş Yasağı

Valilik kararı doğrultusunda;

Yakıt tankerleri,

Beton mikserleri,

Çekiciler,

Diğer ağır tonajlı araçlar,

5 Temmuz saat 16.00'dan 10 Temmuz saat 10.00'a kadar Ankara şehir merkezine giriş yapamayacak.

Park Edilen Araç ve Karavanlar Kaldırılacak

Zirve güzergâhları üzerinde bulunan;

Yol kenarları,

İş merkezleri,

Otoparklar,

Taksi durakları,

AVM'ler,

Kamu kurumları,

Üniversiteler,

Araç servisleri,

önlerinde bulunan araç, karavan ve konteynerlerin 4-9 Temmuz tarihleri arasında park edilmemesi gerektiği bildirildi.

Gıda ve İlaç Taşıyan Araçlar İçin Özel Düzenleme

Gıda taşıyan kamyonların belirlenen alternatif güzergâhları kullanarak Toptancı Hali'ne ulaşmasına izin verilecek.

İlaç ve bozulabilir acil malzeme taşıyan araçlar ise belirlenen alternatif yolları kullanabilecek ve bazı ana bulvarlar dışında hareket edebilecek.

Vatandaşlara Uyarı

Ankara Valiliği, NATO Zirvesi süresince oluşabilecek yoğunluk ve güvenlik uygulamaları nedeniyle vatandaşların seyahat planlarını önceden yapmalarını, alternatif güzergâhları tercih etmelerini ve resmi makamların duyurularını takip etmelerini istedi. Böylece zirve sürecinde yaşanabilecek olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.