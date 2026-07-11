Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Srebrenitsa Soykırımı’nın insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olduğunu vurguladı.

Erdoğan mesajında, “Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenitsa’nın 31’inci yılında, katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yâd ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin aziz hatıralarını saygıyla andığını belirterek, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

Mesajını, “Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız.” sözleriyle tamamlayan Erdoğan, soykırımın hafızalarda canlı tutulmasının önemine dikkat çekti.